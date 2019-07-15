Роскачество рассказало о признаках телефонного мошенничества

Сотрудники Роскачества объяснили, как определить, что на том конце провода находятся злоумышленники и что стоит делать в такой ситуации. Рекомендации опубликовали на сайте службы 15 июля.

Самая частая афера — это разговор якобы с банком. Стоит насторожиться, если «сотрудник» финансового учреждения просит продиктовать код CVV, то есть три цифры на обратной стороне карты, или пароль из смс-сообщения.

Зачастую такие собеседники говорят о подозрительных операциях и предлагают отменить их. Затем они запрашивают конфиденциальную информацию, которая поможет им получить доступ к счету. Если вы смогли понять, что это — мошенники, Роскачество просит обратиться с этой информацией в сам банк, чтобы обезопасить других клиентов.

«В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине «клюнули» на удочку аферистов, обращайтесь ближайшее отделение полиции», — добавили в публикации.

Также зачастую злоумышленники играют на чувствах и использую схему родственников, которые попали в беду. Прежде всего стоит связаться с якобы звонившим или с близкими ему людьми, которые смогут подтвердить это. В ином случае, можно просто распрощаться со своими деньгами.

Еще один вид аферы — «выигрыш в лотерею». Здесь хулиганы просят заплатить «налог» или просто сделать взнос до получения «приза». В иных случаях они запрашивают данные банковской карты, все с тем же кодом CVV.

Эксперты отметили, что при любом подозрении можно попросить собеседника перезвонить. В это время можно «пробить» телефонный номер в интернете или посоветоваться с родственниками, друзьями. К тому же, мошенники обычно совершают только один телефонный звонок, так как понимают, что жертва могла понять их цель.

В разговоре аферисты обычно напористые, просят буквально моментально принять решение. В случае давления эффективней всего просто положить трубку или сказать, что разговор записывается. К тому же, одним из «стоп-сигналов» является просьба никому не сообщать о звонке и его содержании.