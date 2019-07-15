Горбунов призвал оппозиционных кандидатов не давить на Мосгоризбирком

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму давят на избирательные комиссии и манипулируют общественным мнением. Об этом 15 июля заявили в Мосгоризбиркоме.

Часть кандидатов пытается заставить Мосгоризбирком «принять незаконные решения о своей регистрации», используя шантаж и давление, сказано в опубликованном сообщении. Об этом заявили после прошедшей в Москве акции в поддержку оппозиционных кандидатов.

По мнению избиркома, действия кандидатов могут квалифицироваться как уголовные преступления. Речь идет о призывах к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что девяти кандидатам было отказано в регистрации. Документы для регистрации подали 292 человека, из них уже точно зарегистрированы 187 человек. Точное число зарегистрированных кандидатов объявят к 17 июля.

Ранее Мосгоризбирком признал недействительными подписи, собранные в поддержку юриста ФБК Любови Соболь, политика Дмитрия Гудкова, члена СПЧ Андрея Бабушкина, экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева, а также главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. По словам Горбунова, в избирком направлено 200 петиций с одинаковым текстом.