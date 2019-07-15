Россияне старше 40 лет могут получить дополнительный выходной

Министерство труда и социальной защиты хочет дать людям старше 40 лет дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, сообщила «Российская газета» со ссылкой на источники 15 июля.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что на прохождение процедур можно выделить два-три дня, так как анализы сложно сдать и исследовать за один день.

«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов», — пояснил он.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о проведении всероссийской диспансеризации взрослых в период с 2019 по 2020 год. Такое решение призвано улучшить демографическую ситуацию, отмечал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова в апреле указывала, что регионы определят медицинские учреждения в которых можно будет пройти данное обследование, а также опубликуют их список на порталах региональных министерств здравоохранения, поликлиник и больниц. В текущем году профессиональные осмотры должный пройти порядка 62 миллионов россиян.