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10:53   15 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Вышинский может выйти на свободу в понедельник

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский может выйти на свободу по решению суда в понедельник, 15 июля. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

Cуд в Киеве рассмотрит дело журналиста в понедельник. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в украинскую столицу, чтобы поддержать Вышинского на судебном заседании.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — написала Сарган.

Пресс-секретарь считает, что такое возможно благодаря решению Конституционного суда, и «маленькой записочки, которую передали в руки президенту». Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали украинском лидеру Владимиру Зеленскому. Позднее он посетил журналиста в СИЗО.

Вышинского арестовали больше года назад в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #гепрокурор #вышинский

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