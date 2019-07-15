Недобросовестных опекунов в России начнут вносить в черный список

Недобросовестных усыновителей будут вносить в черный список. Такая мера не позволит уезжать им в другой регион и снова усыновлять ребенка. Об этом 15 июля пишет «Парламентская газета».

Как сообщает издание, на сегодняшний день механизм взаимодействия между компетентными органами, участвующими в судьбе приемных детей, а также россиянами, лишенными права на усыновление, не налажен. Отмечается, что информация о лицах, которым нельзя быть опекунами, усыновителями и попечителями, направляет только в ЗАГС. Если законопроект будет принят, выписки с такими данными будут отправляться в органы опеки и попечительства. Таким образом, в России начнут вести учет нежелательных опекунов.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анная Кузнецова прокомментировала законодательную инициативу.

«Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону», — заявила она.

По мнению замглавы Минпросвещения Татьяны Синюгиной, черный список с недобросовестными опекунами поможет защитить детей, а также сделает более эффективным обмен информации между государственными органами.

Депутаты Госдумы рассмотрят соответствующий законопроект на ближайшем заседании.