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Диетологи призвали питаться насекомыми

10:34   15 Июля 2019
Россия

Недобросовестных опекунов в России начнут вносить в черный список

Недобросовестных опекунов в России начнут вносить в черный список

Недобросовестных усыновителей будут вносить в черный список. Такая мера не позволит уезжать им в другой регион и снова усыновлять ребенка. Об этом 15 июля пишет «Парламентская газета». 

Как сообщает издание, на сегодняшний день механизм взаимодействия между компетентными органами, участвующими в судьбе приемных детей, а также россиянами, лишенными права на усыновление, не налажен. Отмечается, что информация о лицах, которым нельзя быть опекунами, усыновителями и попечителями, направляет только в ЗАГС. Если законопроект будет принят, выписки с такими данными будут отправляться в органы опеки и попечительства. Таким образом, в России начнут вести учет нежелательных опекунов.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анная Кузнецова прокомментировала законодательную инициативу. 

«Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону», — заявила она. 

По мнению замглавы Минпросвещения Татьяны Синюгиной, черный список с недобросовестными опекунами поможет защитить детей, а также сделает более эффективным обмен информации между государственными органами. 

Депутаты Госдумы рассмотрят соответствующий законопроект на ближайшем заседании. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #детский дом #опекуны

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