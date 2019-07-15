Восьмой самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

Министерство обороны Турции сообщило о прибытии восьмого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме», — отметили в пресс-службе ведомства.

В 2017 году Москва и Анкара заключили договор на поставки четырех дивизионов С-400 за два с половиной миллиарда долларов. США выступают против сделки, требуя у Турции отказаться от российских ЗРК в пользу американских Patriot. Турецкие власти остались тверды в намерении купить С-400.

США не исключают возможность задержать или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Ожидается, что Вашингтон скоро объявит о санкциях против Анкары.