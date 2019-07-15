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10:26   15 Июля 2019
Россия

Всех кандидатов от оппозиции в 14-м округе зарегистрировали на выборы в МГД

Всех кандидатов от оппозиции в 14-м округе зарегистрировали на выборы в МГД

Пять оппозиционных претендентов в Московскую городскую думу по 14-у избирательному округу зарегистрировали на выборы, сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram-канале 15 июля.

Напомним, что от этого округа шли: Николай Александров от партии «Коммунисты России», Максим Круглов от фракции «Яблоко», Евгений Степкин от ЛДПР, Георгий Федоров от «Справедливой России» и самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, соратник блогера Алексея Навального Сергей Цукасов, Наталья Починок и Александр Школьников.

«По 14-му округу — этот этап прошли Цукасов (КПРФ), Круглов (Яблоко) и Клочков (от Гудкова)», — указано в публикации Венедиктова.

В среднем у кандидатов выявили около 260 недействительных подписных листов, что составляет примерно пять процентов. Напомним, что допустимый порог, согласно законодательству — десять процентов.

Решение избиркома в очередной раз доказало, что честные и законные выборы не препятствуют, а, напротив, принимают оппозицию. Однако ряд оппозиционеров, таких как юрист так называемого ФБК Любовь Соболь или соратник Навального Илья Яшин, до сих пор пытаются кого-то переубедить в этом.

Всех кандидатов от оппозиции в 14-м округе зарегистрировали на выборы в МГД

Накануне состоялся митинг якобы в поддержку независимых кандидатов. Вышеназванные «политики», которых не допустили до выборов из-за большого числа недействительных подписей, пытались саботировать и без того несанкционированное мероприятие. Сотрудники полиции несколько раз просили собравшихся разойтись, однако этого, по всей видимости, не слышали Соболь и Яшин. Юрист и вовсе начала бросаться на стражей порядка, за что ее и задержали.

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Автор: Анна Манц
#выборы #оппозиция #мосгордума #яшин #соболь

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