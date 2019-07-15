Власти Украины обвинили в попытке «заткнуть рот» телеканалу «112 Украина»

Украинская власть хочет «заткнуть рот» телеканалу «112 Украина». Такое мнение высказал кандидат в депутаты Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, передает 15 июля РИА Новости.

Ранее двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала. Пострадавших в результате инцидента нет, однако полиция квалифицировала случившееся как теракт. В СБУ заявили, что ведомство проводит расследование. Гендиректор канала Егор Бенкендорф пообещал, что после обстрела охрана здания будет усилена.

«Сейчас они пытаются всеми силами заткнуть нам рот. Почему говорю «нам», потому что в данном случае это единственный, наверное, телеканал, который готов отражать действительность в нашей стране, говорить правду», — заявил Кива.

По его словам, властям Украины и действующему президенту не нужна правда, потому что Зеленский находится в предвыборной кампании, и он нуждается в высоких рейтингах партии «Слуга народа».

Он также призвал привлечь общественность к этой проблеме.