Счет детдома в Якутии разблокирован после публикаций в СМИ

Детский дом в Якутии лишился денег из-за блокировки счета по решению суда. Одного из воспитанников заподозрили в поджоге. Счет учреждения разблокировали после освещения проблемы в СМИ.

Директор детдома Хангаласского района Василий Ильин рассказал «360», что организация подала конституционную жалобу на решение суда. Его хотят признать недействительным.

«Счет пока разблокировали. Мы написали конституционную жалобу на принятое решение суда... Мы хотим его полностью отменить», — подчеркнул глава учреждения.

По его словам, доступ к счету руководство детдома получило на следующий день после публикации статьи о проблеме в учереждение. Ильин объяснил, что суд не принял во внимание, что на момент возгорания в Мохсоголлохе подозреваемого в поджоге дачи замглавы поселка Сарданы Ринчиновой не было в детдоме. Этот факт потвеждают все документы, подчеркнул директор.

Воспитанники вернутся в учреждение 18 июля. Когда счет детдома заблокировали, дети уехали в лагерь Учреждение решением суда обязали выплатить три миллиона рублей, однако денег не хватало даже на расчет с поставщиками.