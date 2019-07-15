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10:01   15 Июля 2019
Россия

Все россияне смогут увидеть «кровавую» Луну только в 2025 году

Все россияне смогут увидеть «кровавую» Луну только в 2025 году

Лунное затмение, когда спутник окрасится в красный цвет, можно будет увидеть со всей территории России только через шесть лет, рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова в интервью РИА Новости 15 июля.

Жителям Дальнего Востока и Сибири повезло больше: 26 мая 2021 года и 8 ноября следующего они будут наблюдать полное лунное затмение. Если, конечно, погода позволит.

«А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года», — уточнила собеседник.

Смирнова пояснила, что при полном затмении, спутник полностью находится в тени Земли и получает красный окрас. Именно из-за цвета явление также называют «кровавой» Луной.

Все россияне смогут увидеть «кровавую» Луну только в 2025 году

Заведующая также напомнила, что 16 июля частичное лунное затмение можно будет увидеть в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, она выразила надежду, что небо будет чистым, а облака не помешают знакомству с этим явлением.

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Автор: Анна Манц
#луна #затмение

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