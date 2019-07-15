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9:55   15 Июля 2019
Весь мир

Диетологи призвали питаться насекомыми

Диетологи призвали питаться насекомыми

Диетологи раскрыли необычайную пользу употребления в пищу насекомых. Тела кузнечиков, шелкопрядов, гусениц и муравьев содержат много антиоксидантов и могут полностью заменить мясо, считают ученые.

Исследователи размололи съедобные части насекомых, растворили их в воде, а затем измеряли то, как много антиоксидантов они содержат. Разные виды беспозвоночных различались по этому показателю, отмечается в журнале  Frontiers in Nutrition.  В частности, тарантулы и скорпионы почти не содержали антиоксидантов.

При этом обычные кузнечики, муравьи, цикады, а также гусеницы шелкопряда и африканских бабочек оказались очень полезны.

«Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляет насекомых. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея», — отмечается в материале.

Пока неизвестно, насколько активно антиоксиданты из насекомых будут всасываться в кишечнике, поскольку природа этих молекул пока не изучена до конца.

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Автор: Арсений Аскольский
#ученые #насекомые #польза #антиоксиданты

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