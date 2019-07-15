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9:29   15 Июля 2019
Россия

Ученые считают напиток на основе топинамбура оптимальным для поддержания здоровья

Ученые считают напиток на основе топинамбура оптимальным для поддержания здоровья

Ученые из ФНЦ пищевых систем имени Горбатова РАН в качестве оптимального напитка для тех, кто придерживается здорового образа жизни назвали безалкогольный напиток на основе топинамбура. Он обладает универсальными лечебными свойствами.

В частности, топинамбур улучшает обмен веществ, полезен при болезнях почек и желудочно-кишечного тракта. Растение также известно под названием «земляная груша». Специалисты считают, что топинамбур способен стать подходящим дополнением к здоровому рациону. Белок растения содержит полный набор незаменимых аминокислот, отмечают ученые.

Напиток на основе топинамбура выглядит как мутная жидкость с тонкоизмельченной мякотью. Для гармоничного вкуса ученые советуют добавлять а него морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также различные соки. При этом процент «земляной груши» должен быть не менее 15.

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Автор: Арсений Аскольский
#ученые #зож #напиток

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