Ученые считают напиток на основе топинамбура оптимальным для поддержания здоровья

Ученые из ФНЦ пищевых систем имени Горбатова РАН в качестве оптимального напитка для тех, кто придерживается здорового образа жизни назвали безалкогольный напиток на основе топинамбура. Он обладает универсальными лечебными свойствами.

В частности, топинамбур улучшает обмен веществ, полезен при болезнях почек и желудочно-кишечного тракта. Растение также известно под названием «земляная груша». Специалисты считают, что топинамбур способен стать подходящим дополнением к здоровому рациону. Белок растения содержит полный набор незаменимых аминокислот, отмечают ученые.

Напиток на основе топинамбура выглядит как мутная жидкость с тонкоизмельченной мякотью. Для гармоничного вкуса ученые советуют добавлять а него морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также различные соки. При этом процент «земляной груши» должен быть не менее 15.