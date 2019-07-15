Депутат считает, что «боевики Навального» хотят развалить Россию

Депутат Государственной думы VII созыва Евгений Федоров оценил незаконный митинг оппозиции в Москве в беседе с «ПолитЭкспертом».

Напомним, что ранее ряду независимых кандидатов в Московскую городскую думу, в частности юристу так называемого ФБК Любови Соболь, отказали в регистрации на выборы. Причина проста и законна — число недействительных подписных листов превысило допустимый порог. Стоит отметить, что часть подписей и вовсе были проставлены мертвецами.

Однако это не понравилось оппозиции, которая вместо честной игры решила прибегнуть к очередному несанкционированному митингу. Окружение блогера Алексея Навального, в своем духе, начало саботировать свое же незаконное событие, которое называли «встречей с независимыми кандидатами». Сотрудники правоохранительных органов же исполняли собственные обязанности, которые привели к задержанию Соболь и Яшина.

Депутат заявил, что митинг — часть сценария, который ранее проходил на территориях Грузии, Ливии, Сирии и Украины. Это способ развалить Россию.

«Необходимы провокации, необходимо насилие, неуважение к закону, и дальше идет раскачка ситуации. Все это должно в итоге по плану спонсоров привести к майдану, к развалу», — объяснил он.

К тому же, эти провокации заказывают американцы. Причем они проходят не только здесь, но и в других странах.

«Они повторяются… А группа эта называется уличными боевиками или мы еще раньше называли ее «боевиками Навального», — поделился Федоров.

Последователи Навального потому и такие бесстрашные, ведь их защитит Запад. А российские полицейские действовали совершенно законно, заметил парламентарий.

«Но в России очень аккуратно относятся к таким кадрам. Раз они уже известны, к ним надо применить жесткие меры закона», — предложил он.

Соболь же и вовсе грозит серьезное наказание. В ее «послужном» списке — подделка документов, организация незаконного митинга, множественные провокации. Причем все это происходит не в первый раз.