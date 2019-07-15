Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал о снятии блокады с Крыма и Донбасса в интервью RT.

Он отметил, что такое возможно, если украинский президент Владимир Зеленский «будет чувствовать себя уверенно» и сможет сконцентрировать все инструменты власти. В таком случае, снятие блокады станет частью компромисса Киева и Москвы.

«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов… Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов», — сказал он.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.