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8:57   15 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Концентрация власти и уверенность Зеленского помогут снятию блокады Крыма и Донбасса

Концентрация власти и уверенность Зеленского помогут снятию блокады Крыма и Донбасса

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал о снятии блокады с Крыма и Донбасса в интервью RT.

Он отметил, что такое возможно, если украинский президент Владимир Зеленский «будет чувствовать себя уверенно» и сможет сконцентрировать все инструменты власти. В таком случае, снятие блокады станет частью компромисса Киева и Москвы.

«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов… Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов», — сказал он.

Концентрация власти и уверенность Зеленского помогут снятию блокады Крыма и Донбасса

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

Концентрация власти и уверенность Зеленского помогут снятию блокады Крыма и Донбасса

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#россия #донбасс #украина #крым #блокада

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