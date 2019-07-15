Лишь один звонок Европейского союза способен покончить с гражданской войной на Украине, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в Facebook 15 июля.

Таким образом он прокомментировал призыв главы европейкой дипломатии Федерики Могерини к России насчет Договора о ракетах средней и меньшей дальности, где она потребовала «немедленно предпринять» шаги для его сохранения. Сенатор напомнил, что приостановку ДРСМД инициировала не Москва, а Вашингтон, причем за долго до решения Кремля.

«Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», — заметил он.

Подобная тактика действует и в вопросе Украины и Донбасса.

«Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — написал парламентарий.

Российская сторона готова к активному диалогу о контроле над вооружениями и постоянно говорит об этом. Однако для этого нужно двое участников, а если одна сторона выразила согласие, то необходимо уговаривать вторую, то есть Америку.

«Но для этого Брюсселю, конечно, придется отказаться от вассальной дипломатии и попытаться повысить свой голос против своего ближайшего союзника. Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России», — подчеркнул глава комитета.

20 октября прошлого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Америке на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло. 3 июля Путин подписал указ о приостановке договора.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.