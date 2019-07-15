Эрдоган нарек поставки российских ЗРК С-400 важнейшим событием в истории Турции

Приобретение российских систем ПВО С-400 «Триумф» — это не подготовка к войне, а обеспечение мира и безопасности Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400 [с Россией]», — сказал он.

Вооруженные силы страны будут целиком и полностью контролировать вооружение, вновь заверил глава.

В 2017 году Москва и Анкара заключили договор на поставки российских систем противо-воздушной обороны С-400 «Триумф». США выступают против контракта, требуя у Турции отказаться от ЗРК в пользу американских Patriot. Турецкие власти же твердо намерены приобрести именно вооружение российского производства.

Согласно контракту, турецкая армия получит четыре дивизиона систем ПРО, общая стоимость которых составляет два с половиной миллиарда долларов. Часть средств Анкара оплатит самостоятельно, остальное пойдет в счет российского кредита. Первые поставки стартовали 12 июля. Глава министерства обороны страны Хулуси Акар сообщал, что установка вооружений стартует в октябре.