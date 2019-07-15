Соболь и Яшин должны понести уголовную ответственность за «грязные» провокации

Наказанием для задержанных за провокации на незаконном митинге в Москве оппозиционных экс-кандидатов, в частности, Любови Соболь и Ильи Яшина, должна стать уголовная ответственность, сказал «ПолитРоссии» президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин.

Напомним, юрист ФБК Любовь Соболь провоцировала участников митинга на конфликт с полицией и вела себя неадекватно, в результате чего была отправлена в автозак. Юрий Самонкин уверен, что в данном случае правоохранители действовали грамотно и оперативно.

Оппозиция, по его мнению, попыталась использовать решение избирательной комиссии снять с выборов кандидатов, уличенных в подделке подписей, как повод для несанкционированного митинга и беспорядков. Чтобы это прекратилось, заявил Самонкин, надо ужесточить наказание для провокаторов и организаторов незаконных акций.

Он напомнил, что в настоящее время в России применяется только административное наказание, а уголовная ответственность наступает лишь в случае многократного нарушения закона.

«Мне кажется, что в данной ситуации необходимо пересмотреть законодательство и карать таких провокаторов вне зависимости от их политических убеждений и объединений уголовной ответственностью. Здесь идет речь не только о репутации предстоящих выборов в Мосгордуму, но и о незаконных протестах, которые могут угрожать безопасности граждан», – отметил политолог.

Самонкин уверен, что оппозиция должна ответить за грязные методы работы по сбору подписей и ведению кампании. Накануне выборов обстановка должна быть спокойной, а избирательный процесс — прозрачным и честным, без фальсификаций.

Напомним, ранее стало известно, что около 15% подписей за Соболь были поддельными. Полиция обнаружила «штаб» рисовальщиков в центре Москвы, а член ОП Илья Ремесло выяснил, что часть подписей «поставили» несуществующие и даже умершие люди.