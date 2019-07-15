Поджог стал причиной лесного пожара, угрожавшего детскому лагерю в Бурятии

Поджог послужил причиной лесного пожара, из-за которого в Иволгинском районе Бурятии из санатория вывезли отдыхающих детей, передает пресс-служба республики со слов зампреда регионального правительства Петра Мордовского.

Ранее стало известно об эвакуации более 180 человек, включая 129 детей из санаторно-оздоровительного лагеря под Улан-Уде, позднее пожар локализовали на площади 16 гектаров. Дети временно находятся в средней школе поселка Сотниково. Предположительно, до полудня огонь успеют потушить.

«В 800 метрах от забора мы остановили огонь. Очень большой объем сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге», — приводит пресс-служба слова Мордовского.

Уточняется, что правоохранительные органы ведут поиск поджигателя.