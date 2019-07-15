Три человека погибли в ДТП в Якутии

Три человека погибли столкновении грузовика и микроавтобуса на трассе «Вилюй» в Якутии, сообщают РИА «Новости» на республиканский главк ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 11:00 (5:00 мск) на 138-м километре федеральной трассы «Вилюй» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и грузовой машины Mitsubishi Canter. Сообщалось, что в результате инцидент есть погибшие и пострадавшие. На место инцидента выехали следователи.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли трое человек и трое пострадали. Уточняется, что автомобиль Toyota Hiace с пассажирами ехал из Якустка в Вилюйск. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса выехал на «встречку».

Ранее сообщалось, что восемь человек госпитализированы после аварии с автобусом в Башкирии. Жертвами ДТП стали шесть человек.