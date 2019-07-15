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7:34   15 Июля 2019
Россия

Спасавший дачу от паводка мэр Нижнеудинского района ушел в отставку по здоровью

Спасавший дачу от паводка мэр Нижнеудинского района ушел в отставку по здоровью

Дума Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, отправила в отставку мэра Сергея Худоногова.

Скандал вокруг Худоногова, который был мэром района с 1994 года, разгорелся после публикации видео, на котором спецтехника откачивает воду с дачи, которая якобы принадлежит ему. Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а «Единая Россия» исключила его из партии. Глава комиссии по ликвидации последствий наводнения федеральный вице-премьер Виталий Мутко потребовал снять Худоногова с поста.

Представитель районной думы сообщил РИА «Новости», что Худоногов написал заявление с просьбой об отставке по состоянию здоровья, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что в минувшую пятницу состоялось заседание, на котором 14 депутатов проголосовали за отставку, еще трое воздержались.

Источник в местной думе уточнил, что подготовка к выборам нового главы займет не менее полугода. Они могут пройти в конце декабря. Обязанности главы администрации исполняет с субботы исполняет первый заместитель мэра Александр Архангельский.

Ранее председатель думы Нижнеудинского района Валерий Заречный сообщал об отставке Худоногова. По его словам, это связано с тем, что во время ЧС с подтоплением коммунальные службы первым делом устранили последствия в коттедже чиновника.

 

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Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область

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