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 Экс-министр ФРГ заявил о необходимости построить «Северный поток-2»

Экс-министр ФРГ заявил о необходимости построить «Северный поток-2»
7:06   15 Июля 2019
Весь мир

Экс-министр ФРГ заявил о необходимости построить «Северный поток-2»

Экс-министр ФРГ заявил о необходимости построить «Северный поток-2»

Российский газопровод «Северный поток-2» необходим для Германии и Европы, сообщил глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог» экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.

По его словам, в ближайшем будущем Европе понадобятся большие объемы природного газа, при этом наиболее экологичным и выгодным способом его поставок будет являться «Северный поток-2».

Пофалла отметил, что если Германия откажется до 2038 от угля, то без «Северного потока-2» не обойтись. Он подчеркнул, что несмотря на попытки ряда стран Европы помешать строительству газопровода, проект будет реализован. По словам экс-министра, все помехи в данном процессе лишь увеличат расходы на эксплуатацию и строительство.

Также Пофалла заявил, что ЕС в течение нескольких месяцев может задуматься над первыми шагами, нацеленными на отмену антироссийских санкций, если Москва пойдет «навстречу Европе и Украине».

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Автор: Олег Королев
#ес #фрг #северный поток-2

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