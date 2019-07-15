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Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

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6:37   15 Июля 2019
Россия

Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

Муж юриста ФБК Любови Соболь Сергей Мохов, пока супруга ходит на незаконные акции, расслабленно отдыхает. Об этом свидетельствуют его публикации в соцсетях, на которые обратили внимание telegram-каналы.

«Народные Новости» предполагают, что публикации в соцсетях свидетельствуют о безразличии Мохова к занятиям супруги. За прошедшее воскресенье экс-кандидат смогла спровоцировать своих сторонников на конфликты, быть задержанной, сымитировать побег с ОВД и вернуться обратно. Вместе с оппозиционером Ильей Яшиным они спровоцировали толпу на конфликты с полицией, в результате чего были законно задержаны.

Автор telegram-канала, который опубликовал скриншот поста Мохова, отмечает, что Соболь и Мохов - «славная семейка», в которой членам семьи может быть друг на друга наплевать. Открытым остается вопрос о том, с кем осталась дочь, пока один из родителей после неких «лекций по техномагии и бессмертию» в полной расслабленности отправляется в баню, а второй участвует в несогласованных митингах.

Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #мосгоризбирком #соболь #мохов

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