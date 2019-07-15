Режим ЧС введен в Забайкальском нацпарке

Режим ЧС введен в Забайкальском национальном парке в Бурятии из-за лесных пожаров. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ведомство сообщает, что за прошедшие сутки около 450 человек тушили десять пожаров в Северо-Байкальском. Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Кижингинском, Баунтовском и Иволгинском районах.

На данный момент локализованы два очага, еще один ликвидирован. Один очаг на площади 54 гектара наблюдается в Баргузинском районе, два (44 гектара) - в Курумканском, один (2,5 гектара) - в Мухоршибирском районе.

На территории Забайкалья введен режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Пребывание людей на территории парка ограничено.

Особый противопожарный режим действует в лесах Бурятии. В Северо-Байкальском районе также продолжает действовать режим ЧС.