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7:35   15 Июля 2019
Россия

Мутко прибыл в Приангарье для проверки устранения последствий подтопления

Мутко прибыл в Приангарье для проверки устранения последствий подтопления

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по устранению последствий паводка в Приангарье Виталий Мутко в понедельник, 15 июля, прибыл в Братск для контроля работ по восстановлению, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вместе с губернатором региона Сергеем Левченко Мутко посетит санаторий «Братское взморье», где организован пункт долговременного пребывания для лишившихся жилья в результате ЧС. Далее они отправятся в город Тулун, наиболее пострадавший от подтопления. Там они проверят несколько объектов, а вечером соберут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий паводка.

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Автор: Мария Милкевич
#мутко #паводок #приангарье

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