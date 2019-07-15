Мутко прибыл в Приангарье для проверки устранения последствий подтопления

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по устранению последствий паводка в Приангарье Виталий Мутко в понедельник, 15 июля, прибыл в Братск для контроля работ по восстановлению, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вместе с губернатором региона Сергеем Левченко Мутко посетит санаторий «Братское взморье», где организован пункт долговременного пребывания для лишившихся жилья в результате ЧС. Далее они отправятся в город Тулун, наиболее пострадавший от подтопления. Там они проверят несколько объектов, а вечером соберут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий паводка.