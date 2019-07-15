Темпы роста ВВП Китая в первой половине текущего года составили 6,3 процента

Темпы роста китайского ВВП согласно результатам первой половины 2019 года достигли 6,3 % в годовом выражении, сообщается в понедельник в отчете Государственного статистического управления КНР.

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3 % в годовом выражении. В частности, в первом квартале рост составил 6,4 %, во втором показатель снизился до 6,2 %", — уточняется в докладе.

Напомним, до 2017 года в Китае отмечалось медленное снижение роста ВВП: в 2010 году этот показатель находился на уровне 10,4 %, в 2011 году опустился до 9,2 %, в 2012-м упал до 7,8 %, в 2013-м — до 7,7 %, в 2014-м — до 7,3%, в 2015 году — 6,9 %, в 2016 году — 6,7 %. Лишь в 2017 году показатель повысился до 6,8 %.

По итогам 2018 года темпы роста ВВП вновь упали до 6,6 %, при этом его объем был равен 90,03 триллиона юаней (13,28 триллиона долларов).