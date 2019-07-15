Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

 Режим ЧС введен в Забайкальском нацпарке

Режим ЧС введен в Забайкальском нацпарке
Пресс-секретарь генпрокурора Украины назвала причину удержания Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины назвала причину удержания Вышинского

 Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ
Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

 Темпы роста ВВП Китая в первой половине текущего года составили 6,3 процента

Темпы роста ВВП Китая в первой половине текущего года составили 6,3 процента
Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

Муж Соболь парился в бане, пока жену-провокаторшу задерживала полиция

 Режим ЧС введен в Забайкальском нацпарке

Режим ЧС введен в Забайкальском нацпарке
Пресс-секретарь генпрокурора Украины назвала причину удержания Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины назвала причину удержания Вышинского

 Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ
Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

 Темпы роста ВВП Китая в первой половине текущего года составили 6,3 процента

Темпы роста ВВП Китая в первой половине текущего года составили 6,3 процента
5:46   15 Июля 2019
Весь мир

Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

Бахрейнская инвестиционная компания намерена инвестировать полмиллиарда евро в инфраструктурные проекты в Крыму. Об этом сообщил «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довин.

Ожидается, что средства будут направлены на строительство инфраструктурных объектов, таких как дороги и железнодорожные сооружения.

Представители компании уже побывали в Крыму и подписали соответствующий документ о сотрудничестве. Компания также заявила о планах приступить к реализации проектов до конца года.

Довин отметил, что компания готова вкладывать в Крым суммы, которые превышают 500 миллионов евро, поскольку видит инвестпотенциал в полуострове.

Подчеркивается, что компания готова к сотрудничеству в других областях. В частности, рассматривается возможность постройки цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также энергопроекты в других сферах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#крым #бахрейн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...