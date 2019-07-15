Компания из Бахрейна инвестирует в Крымский полуостров 500 миллионов евро

Бахрейнская инвестиционная компания намерена инвестировать полмиллиарда евро в инфраструктурные проекты в Крыму. Об этом сообщил «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довин.

Ожидается, что средства будут направлены на строительство инфраструктурных объектов, таких как дороги и железнодорожные сооружения.

Представители компании уже побывали в Крыму и подписали соответствующий документ о сотрудничестве. Компания также заявила о планах приступить к реализации проектов до конца года.

Довин отметил, что компания готова вкладывать в Крым суммы, которые превышают 500 миллионов евро, поскольку видит инвестпотенциал в полуострове.

Подчеркивается, что компания готова к сотрудничеству в других областях. В частности, рассматривается возможность постройки цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также энергопроекты в других сферах.