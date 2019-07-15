Оппозиция собралась у здания Мосгоризбиркома по указке США, заявил политолог

Корректные действия полиции в ответ на провокации сторонников Любови Соболь даже не нуждаются в обсуждении. Об этом заявил в интервью «Слово и Дело» политолог, главный редактор альманах-газеты «Информпространство» Евгений Бень.

В воскресенье оппозиционеры, которые не прошли проверку подписей Мосгоризбиркомом, решили превратить встречу с избирателями в несогласованную акцию. Однако, правоохранители вели себя предельно сдержано и в течение дня никаких задержаний не проводили. Под вечер, когда оппозиционеры начали ставить палатки, были задержаны организаторы несогласованной акции - юрист ФБК Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин.

Бень выразил мнение, что так «так называемая оппозиция» занимается тем, что на средства из-за рубежа пытается заморочить голову молодежи. По его словам, молодым хочется, чтобы было лучше сразу, но из-за их политической безграмотности они становятся «добычей» тех, кто нацелен на развитие российской государственности.

Эксперт уверен, что кроме желаний оппозиции, есть еще интересы США, которые не заинтересованы в любой форме существования РФ. По его словам, собравшиеся в воскресенье оппозиционеры кто неосознанно, а кто и сознательно действуют в интересах Вашингтона.