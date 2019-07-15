Пресс-секретарь генпрокурора Украины назвала причину удержания Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган выразила недоумение в связи с возможной заменой меры пресечения арестованному главреду «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

Свое мнение Сарган выразила при обмене репликами с бывшим лидером «Правого сектора»* Дмитрием Ярошем в Facebook. Скриншоты комментарием опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Ранее Ярош призвал брать итальянцев в заложники, обвинять их в участии в боевых действиях в Донбассе и приговаривать к пожизненному заключению. Таким образом он прокомментировал вердикт итальянского суда, приговорившего украинского военного Маркива к 24 годам заключения за убийство в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика.

Сарган в ответ на пост Яроша отметила, что Вышинского можно было бы обменять на задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков, осужденного за шпионаж Романа Сущенко и неких других «политзаключенных Кремля».

Также она напомнила Ярошу, где пройдет суд по мере пресечения. Он пообещал передать информацию киевским соратникам.

По мнению Лукаш, приведенные реплики Ярош и Сарган свидетельствуют о том, что Вышинского удерживают под стражей в качестве заложника.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.