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5:44   15 Июля 2019
Политика

Организаторы провокационного митинга Соболь и Яшин действовали по сценарию ради пиара

Организаторы провокационного митинга Соболь и Яшин действовали по сценарию ради пиара

Политолог Наталия Елисеева, ранее снявшая свою кандидатуру на выборы в МГД из-за травли, организованной сторонниками Алексея Навального, заявила Федеральному агентству новостей, что экс-кандидаты от оппозиции на митинге добивались именно того, чтобы их задержали.

Она выразила мнение, что регистрация как таковая была им не нужна, и смысл митинга был в провокациях, задержаниях для создания красивой картинки. Их не устраивало, что правоохранители не реагируют на шествие к Мосгоризбиркому, поэтому оппозиционеры разбили палаточный лагерь и стали выкрикивать агрессивные лозунги.

«Естественно, эти несостоявшиеся кандидаты, подделывающие подписи, потому что реальной поддержки у них нет, хотели, чтобы их задержали. Причем они добивались, чтобы задержали не только из самих, но и простых москвичей, которые присутствовали на акции. Потому что это даст нужное им освещение в СМИ», — сказала Елисеева.

Она напомнила, что митинг был несанкционированным, незаконным, а значит понести за него ответственность было справедливо.

Елисеева также указала на присутствие в протестной толпе квакеров, которые организованно выкрикивали кричалки и целенаправленно накаляли ситуацию. Любовь Соболь также кричала на сотрудников полиции и вела себя несдержанно, поэтому ее и задержали.

«Сомнений в том, что митинг прошел по сценарию, быть не может. Весь маршрут, все события были проработаны», — отметила политолог.

По ее словам, Яшин и Соболь прекрасно знали, что правительство Москвы в выходной день не работает, и главы Мосгоризбиркома там нет, но именно это им и было нужно.

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Автор: Мария Милкевич
#митинг #мосгордума #елисеева #соболь

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