Мэр пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Приангарья покинул пост

Дума Нижнеудинского района Приангарья одобрила уход в отставку мэра Сергея Худоногова, против которого СК РФ завел уголовное дело в связи с тем, что во время ЧС с подтоплением коммунальные службы первым делом устранили последствия в коттедже чиновника, рассказал ТАСС в понедельник председатель думы Валерий Заречный.

Он уточнил, что Худоногов написал заявление об уходе по собственному желанию, и на заседании думы в присутствии 17 из 19 депутатов 14 высказались за принятие отставки, трое воздержались.