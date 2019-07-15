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4:04   15 Июля 2019
Россия

Мэр пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Приангарья покинул пост

Мэр пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Приангарья покинул пост

Дума Нижнеудинского района Приангарья одобрила уход в отставку мэра Сергея Худоногова, против которого СК РФ завел уголовное дело в связи с тем, что во время ЧС с подтоплением коммунальные службы первым делом устранили последствия в коттедже чиновника, рассказал ТАСС в понедельник председатель думы Валерий Заречный.

Он уточнил, что Худоногов написал заявление об уходе по собственному желанию, и на заседании думы в присутствии 17 из 19 депутатов 14 высказались за принятие отставки, трое воздержались.

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Автор: Мария Милкевич
#отставка #паводок #приангарье

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