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3:59   15 Июля 2019
Россия

Летевший в Долину гейзеров самолет совершил экстренную посадку

Летевший в Долину гейзеров самолет совершил экстренную посадку

Летевший в камчатскую Долину гейзеров вертолет жестко приземлился, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Инцидент произошел в 10:04 утра (01:04 мск). Вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На борту винтокрылой машины находился технический груз и его сопровождающие люди.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

Заповедник отмечает, что в причинах произошедшего на месте будет разбираться специальная комиссия по расследованию ЧП.

Долина гейзеров - одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии. Долина гейзеров расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

Месяц назад жесткую посадку совершил самолет, летевший из Москвы в Краснодар. На борту лайнера находилось 175 человек.

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Автор: Олег Королев
#экстренная посадка #ми-8 #камчатка

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