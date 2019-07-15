Более 60 процентов россиян позитивно относятся к запрету гаджетов в школе

Около 62 % опрошенных граждан РФ считают, что запрет на использование мобильных телефонов в школах положительно повлияет на учебный процесс, однако поддержка запрета за год упала на 6 %, согласно данным опроса ВЦИОМ.

«За последний год сократилась доля россиян, поддерживающих запрет использования мобильных телефонов и смартфонов школьниками в классах (с 73 % до 67 %) и считающих, что отмена гаджетов позитивно скажется на учебном процессе (с 69 % до 62 %)», — гласят результаты опроса.

Максимальную поддержку идея запрета находит среди женщин (70 %), людей в возрасте от 35 до 44 лет (70 ) и от 45 до 59 лет (72 ), а также родителей, чьи дети не пользуются мобильными телефонами (84 %).