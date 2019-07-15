Незаконный митинг Соболь нацелен на уничтожение России, заявил депутат Федоров

Незаконный митинг юриста ФБК Любови Соболь нацелен на уничтожение России, заявил в интервью «Ньюинформ» депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Митинг в поддержку оппозиционных кандидатов проходил в воскресенье. «Независимых» кандидатов не допустили до выборов в Мосгорудму по итогам подписной кампании. Специалисты выяснили, что большая часть подписей - бракованные. Ранее СМИ сообщали, что некоторые из автографов принадлежат умершим людям

Организаторы и участники несанкционированной акции всячески провоцировали столкновения, провоцируя полицию на задержания. Соболь всячески призывала сторонников на агрессивное поведение. Позже она и ряд участников манифестации были задержаны.

Депутат Федоров отметил, что действия Соболь необходимо оценить с точки зрения уголовного кодекса и через суд привлечь к ответственности. При этом он отметил, что юриста ФБК можно прилечь к ответственности и за подделку.

По словам народного избранника, задачей устроенного «противозаконного шабаша» является уничтожение населения России, детей, сжигание городов - то есть то, чем заканчиваются «майданы». В качестве примера депутат привел ситуации, произошедшие в Сирии, Ливии, Грузии и на Украине.

«Понятно, что это сценарий, который воплощают в жизнь иностранные диверсанты, задача которых состоит в уничтожении нашего Отечества», - заявил Федоров.