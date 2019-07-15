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3:38   15 Июля 2019
Россия

Незаконный митинг Соболь нацелен на уничтожение России, заявил депутат Федоров

Незаконный митинг Соболь нацелен на уничтожение России, заявил депутат Федоров

Незаконный митинг юриста ФБК Любови Соболь нацелен на уничтожение России, заявил в интервью «Ньюинформ» депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Митинг в поддержку оппозиционных кандидатов проходил в воскресенье. «Независимых» кандидатов не допустили до выборов в Мосгорудму по итогам подписной кампании. Специалисты выяснили, что большая часть подписей - бракованные. Ранее СМИ сообщали, что некоторые из автографов принадлежат умершим людям

Организаторы и участники несанкционированной акции всячески провоцировали столкновения, провоцируя полицию на задержания. Соболь всячески призывала сторонников на агрессивное поведение. Позже она и ряд участников манифестации были задержаны.

Депутат Федоров отметил, что действия Соболь необходимо оценить с точки зрения уголовного кодекса и через суд привлечь к ответственности. При этом он отметил, что юриста ФБК можно прилечь к ответственности и за подделку.

По словам народного избранника, задачей устроенного «противозаконного шабаша» является уничтожение населения России, детей, сжигание городов - то есть то, чем заканчиваются «майданы». В качестве примера депутат привел ситуации, произошедшие в Сирии, Ливии, Грузии и на Украине.

«Понятно, что это сценарий, который воплощают в жизнь иностранные диверсанты, задача которых состоит в уничтожении нашего Отечества», - заявил Федоров.

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #мосгоризбирком #соболь

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