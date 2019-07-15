НАСА назвало причину невозвращения США на Луну

Директор НАСА Джим Брайдестайн рассказал, почему американские астронавты не смогли вновь отправиться на Луну.

В интервю CBS он заявил, что астронавты уже были бы на Луне, если бы не было бы политических рисков. Он отметил, что в данном случае США даже могли бы быть на Марсе.

По его словам, в девяностые годы минувшего века и в начале двухтысячных НАСА пытались возвратиться на Луну и совершить полет на Марс, однако обе программы потребовали слишком больших финансовых вложений и длительной подготовки. Он отметил, что по этим же причинам США рискуют не высадиться на Марсе в 2024.

Ранее администрация Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в предстоящий пятилетний срок. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году. Обновленная лунная программа получила название «Артемида».