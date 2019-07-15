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 НАСА назвало причину невозвращения США на Луну

НАСА назвало причину невозвращения США на Луну
3:13   15 Июля 2019
Весь мир

НАСА назвало причину невозвращения США на Луну

НАСА назвало причину невозвращения США на Луну

Директор НАСА Джим Брайдестайн рассказал, почему американские астронавты не смогли вновь отправиться на Луну.

В интервю CBS он заявил, что астронавты уже были бы на Луне, если бы не было бы политических рисков. Он отметил, что в данном случае США даже могли бы быть на Марсе.

По его словам, в девяностые годы минувшего века и в начале двухтысячных НАСА пытались возвратиться на Луну и совершить полет на Марс, однако обе программы потребовали слишком больших финансовых вложений и длительной подготовки. Он отметил, что по этим же причинам США рискуют не высадиться на Марсе в 2024.

Ранее администрация Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в предстоящий пятилетний срок. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году. Обновленная лунная программа получила название «Артемида».

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Автор: Олег Королев
#сша #наса #лунная программа

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