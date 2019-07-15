Выдумавшую «жестокое задержание» на митинге оппозиции Соболь вывели на чистую воду

Политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян заявил iReactor, что слова юриста ФБК и экс-кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь о «жестоком задержании» являются блефом, потому что, оказавшись в автозаке, она тут же начала писать в соцсети.

Напомним, Соболь была задержана на митинге, где призывала участников провоцировать полицию и нарушать общественный порядок, вела себя неадекватно, после чего правоохранителям пришлось отвести ее в автозак.

Гаспарян объяснил, что митинг проводился не ради справедливости, а для картинки, которая представит Россию на Западе в неприглядном свете.

«Они ради этого и трудились, ради твитов, ради фотографий, как их будут жестоко задерживать», — подчеркнул политолог.

Относительно якобы «жестокого» задержания Соболь Гаспарян сказал что в сравнении с действиями ОМОНа в 1990-е поведение полицейских на незаконном митинге в Москве не имело ничего общего с «жестокостью». Он справедливо заметил, что после «жестокого задержания» люди не кидаются тут же строчить из автозака в мобильный телефон.

Напомним, что вскоре после задержания Соболь предприняла попытку убежать из отделения, и сотрудникам полиции пришлось вновь ее задержать. После составления протокола она была отпущена на свободу из ОВД «Лужники».