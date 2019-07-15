Россияне смогут снимать наличные в магазинах, сообщают СМИ

Банки позволят россиянам снимать наличные с карт на кассах магазинов, пишет газета «Известия».

Данная возможность сейчас существует только у жителей удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов. Отмечается, что к данной программе намерена подключиться сеть магазинов «Пятерочка». Газета отмечает, что для получения наличных на кассах клиент должен будет совершать покупку.

Сбербанк анонсировал новую услугу «Покупка с выдачей» в марте. Она дает возможность оплачивать покупку картой и дополнительно снимать наличные деньги.

Данную идею в прошлом году поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ. Отмечалось, подобный сервис не нарушает антимонопольное законодательство , но при этом способствует развитию безналичных платежей.

Также в феврале заявлялось, что платежная система Mastercard видит заинтересованность банков РФ в подобном сервисе и поэтому занимается проработкой внедрения данного механизма.