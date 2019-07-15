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2:36   15 Июля 2019
Весь мир

Британцы и итальянцы совершат совместный наблюдательный полет над Россией

Британцы и итальянцы совершат совместный наблюдательный полет над Россией

Италия и Великобритания 15–19 июля совместно осуществят наблюдательный полет на Россией и Белоруссией согласно Договору по открытому небу, рассказал глава российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете ВС РФ «Красная звезда».

Он уточнил, что миссия поднимется в небо с аэродрома Кубинка на румынском самолете наблюдения АН-30. На борту будут присутствовать российские специалисты, чтобы контролировать соблюдение условий полета.

Также Рыжков добавил, что самолет наблюдения Ан-30 не предназначен для применения оружия и прошел международное освидетельствование с участием специалистов из РФ.

Параллельно Россия проведет наблюдательный полет над Италией, вылетев на самолете Ан-30Б с аэродрома «Чампино».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #италия #договор по открытому небу

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