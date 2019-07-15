Британцы и итальянцы совершат совместный наблюдательный полет над Россией

Италия и Великобритания 15–19 июля совместно осуществят наблюдательный полет на Россией и Белоруссией согласно Договору по открытому небу, рассказал глава российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете ВС РФ «Красная звезда».

Он уточнил, что миссия поднимется в небо с аэродрома Кубинка на румынском самолете наблюдения АН-30. На борту будут присутствовать российские специалисты, чтобы контролировать соблюдение условий полета.

Также Рыжков добавил, что самолет наблюдения Ан-30 не предназначен для применения оружия и прошел международное освидетельствование с участием специалистов из РФ.

Параллельно Россия проведет наблюдательный полет над Италией, вылетев на самолете Ан-30Б с аэродрома «Чампино».