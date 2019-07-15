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2:13   15 Июля 2019
Россия

Соболь выпустили из отделения полиции после задержания на незаконной акции

Соболь выпустили из отделения полиции после задержания на незаконной акции

Задержанная на незаконном митинге у здания Мосгоризбиркома юрист ФБК Любовь Соболь отпущена на свободу из ОВД «Лужники». Об этом сообщает ФАН.

Законы РФ запрещают задерживать женщин, имеющих детей младше 14 лет, на срок более трех часов. Соболь, которая является матерью малолетнего ребенка, воспользовалась этим для провокаций с минимальными последствиями для нее.

Соболь была задержана во время несанкционированного митинга, на котором она активно сопротивлялась полицейским, а также призывала своих сторонников провоцировать правоохранителей. Полицейские действовали сдержанно и корректно, пытаясь не реагировать на выходки Соболь. В конечном итоге все нарушители порядка были задержаны.

ФАН ранее опубликовало видео, на котором Соболь не стесняясь нападает на полицейского, удерживая его за шею. Затем она предприняла попытку убежать из отделения полиции - только для того, чтобы ее сторонники смогли снять сцену задержания еще раз.

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #мосгорисбирком #соболь

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