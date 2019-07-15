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2:02   15 Июля 2019
Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 15 человек

Пятнадцать человек, пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии, находятся в больнице. Об этом сообщает главк МЧС по Башкирии и представитель Минздрава Татарстана.

В минувшее воскресенье в Архангельском районе республики перевернулся автобус с 39 пассажирами. Региональный главк МЧС сообщал о шести пострадавших. По последним данным спасателей, в больницы были доставлены 15 человек. Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые ехали домой, в Набережные Челны.

Представитель татарстанского Минздрава подтвердил РИА «Новости», что всего были госпитализированы 15 человек. Семеро из них были направлены в 21-ю горбольницу Уфы, из них один человек находился в тяжелом состоянии, шестеро - в состоянии средней степени тяжести.

Семь человек в состоянии средней степени тяжести находятся в 22-й горбольнице «скорой помощи» Уфы. Тринадцатилентий ребенок находится в клинической больнице Башкирии в состоянии средней степени тяжести.

Трое человек сами добрались на попутке до 22-й больницы Уфы и после осмотра в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное наблюдение. Остальные 16 человек, которым медпомощь не понадобилась, размещены в общежитии в селе Архангельское.

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Автор: Олег Королев
#дтп #автобус #башкирия

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