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Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

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2:08   15 Июля 2019
Весь мир

Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

Министерство юстиции при суданском военсовете приняло решение оспорить решение суда Хартума, согласно которому телекоммуникационные компании должны вернуть пользователям мобильный интернет, рассказал РИА Новости источник в суде.

Напомним, интернет-связь в Судане не работает с начала июня после разгона палаточного лагеря митингующих перед комплексом зданий Министерства обороны в Хартуме, неделю назад она была частично восстановлена.

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Автор: Мария Милкевич
#судан #военный совет #мобильный интернет

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