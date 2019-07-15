Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

Министерство юстиции при суданском военсовете приняло решение оспорить решение суда Хартума, согласно которому телекоммуникационные компании должны вернуть пользователям мобильный интернет, рассказал РИА Новости источник в суде.

Напомним, интернет-связь в Судане не работает с начала июня после разгона палаточного лагеря митингующих перед комплексом зданий Министерства обороны в Хартуме, неделю назад она была частично восстановлена.