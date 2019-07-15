Покойники «расписались» в поддержку Соболь

Оппозиционерка Любовь Соболь сдала в Мосгордуму подписные листы с росписями покойников. Об этом пишет «АиФ».

В подписных листах кандидата в депутаты Соболь найдены подписи давно скончавшихся людей. Так, за кандидата «поставила» автограф Антонина Ларчева, которая уже в апреле была похоронена на Востряковском кладбище. Факт смерти женщины подтвердил ее сын Владимир Иванов. Он заявил, что ставил сам расписался от своего имени в подписных листах за Соболь, но был шокирован, когда увидел подпись его матери. По словам мужчины, пенсионерка могла поставить подпись только в прошлую избирательную кампанию.

Выявлены и другие похожие случаи. Так, свою подпись за выдвижение Соболь поставил Алексей Обайкин. Мужчина скончался и был похоронен на Хованском кладбище в мае, однако его роспись появилась в листах 4 июля.

Газета публикует фотографии «липовых» подписей, а также снимки с могил «расписавшихся» в поддержку Соболь.

СМИ с самого начала кампании неоднократно сообщали о фальсификации подписных листов в пользу юриста ФБК Любови Соболь. В конце июня полицейские задержали нескольких человек, которые подозреваются в подделке подписей.

Ранее специалисты МВД и Избиркомпа признали бракованными 15 процентов подписей, поданных юристом ФБК.