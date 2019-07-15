Митинг «за Соболь» не вызвал энтузиазма даже у ее сторонников

Оппозиционный митинг «в защиту» экс-кандидатов в Мосгордуму, включая Любовь Соболь, не вызвал энтузиазма даже у ее сторонников. Телеграм-канал Шавки Красовского опубликовал скрин переписки в чате о задержаниях, где один из них говорит, что не «дурак» приходить на акцию.

Ранее Любовь Соболь была задержана на митинге из-за того, что провоцировала участников акции «в свою защиту» на столкновения с полицией. Потом стало известно, что она убежала из отделения и была повторно задержана. Из-за неадекватного поведения на акции протеста телеграм-канал Ортега сравнил ее с животным.

Напомним, претензии митингующих к Мосгоризбиркому были совершенно необоснованны ввиду наличия огромного числа доказательств «рисовки» подписей в пользу всех кандидатов от оппозиции. В случае Соболь полиция обнаружила «штаб» по фальсификации подписей в ее пользу в центре Москвы, причем его сотрудники использовали даже данные давно умерших людей.