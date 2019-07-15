Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь выпустили из отделения полиции после задержания на незаконной акции

Соболь выпустили из отделения полиции после задержания на незаконной акции

 Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 15 человек
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

 Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию
Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

 США для своей выгоды намерены помешать «Северному потоку — 2», заявил Пушков

США для своей выгоды намерены помешать «Северному потоку — 2», заявил Пушков
Соболь выпустили из отделения полиции после задержания на незаконной акции

Соболь выпустили из отделения полиции после задержания на незаконной акции

 Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 15 человек
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

 Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию
Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

Военсовет Судана настаивает на отмене решения суда о разблокировке интернета

 США для своей выгоды намерены помешать «Северному потоку — 2», заявил Пушков

США для своей выгоды намерены помешать «Северному потоку — 2», заявил Пушков
1:38   15 Июля 2019
Россия

Сторонники Навального распространяет ложь об «избиении» Соболь на незаконной акции

Сторонники Навального распространяет ложь об «избиении» Соболь на незаконной акции

После несанкционированной акции возле Мосгоризбиркома в поддержку юриста ФБК Любови Соболь сторонники блогера Алексея Навального занялись информационными вбросами о ее задержании.

Так, сторонники ФБК распространяют ложь о том, что сотрудники полиции из ОВД «Лужники» якобы окружили, прижали к забору и избили Соболь. Также они заявляют, что от полиции пострадал волонтер ее штаба Алексей Меняйло.

ФАН отмечает, что юрист ФБК и ее сторонники взяли на себя роль провокатором. В ходе акции они провоцировали конфликты и скандалы, вынуждая полицию задерживать протестующих. Сама Соболь кричала на правоохранителей, толкая их руками. Она же напала на одного из полицейских.

Выходки юриста ФБК попали на видео. На кадрах видно, что правоохранители, несмотря на провокации, действовали адекватно. Исход действий Соболь был предопределен - сотрудница ФБК была задержана на законных основаниях, так как та создала опасную ситуацию на несогласованном митинге, призывая сторонников к агрессии. Задержанная продолжала вести себя агрессивно, привлекая внимание толпы.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#митинг #мосгордума #мосгоризбирком #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...