Сторонники Навального распространяет ложь об «избиении» Соболь на незаконной акции

После несанкционированной акции возле Мосгоризбиркома в поддержку юриста ФБК Любови Соболь сторонники блогера Алексея Навального занялись информационными вбросами о ее задержании.

Так, сторонники ФБК распространяют ложь о том, что сотрудники полиции из ОВД «Лужники» якобы окружили, прижали к забору и избили Соболь. Также они заявляют, что от полиции пострадал волонтер ее штаба Алексей Меняйло.

ФАН отмечает, что юрист ФБК и ее сторонники взяли на себя роль провокатором. В ходе акции они провоцировали конфликты и скандалы, вынуждая полицию задерживать протестующих. Сама Соболь кричала на правоохранителей, толкая их руками. Она же напала на одного из полицейских.

Выходки юриста ФБК попали на видео. На кадрах видно, что правоохранители, несмотря на провокации, действовали адекватно. Исход действий Соболь был предопределен - сотрудница ФБК была задержана на законных основаниях, так как та создала опасную ситуацию на несогласованном митинге, призывая сторонников к агрессии. Задержанная продолжала вести себя агрессивно, привлекая внимание толпы.