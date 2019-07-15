США для своей выгоды намерены помешать «Северному потоку — 2», заявил Пушков

США стремятся помешать строительству российского газопровода «Северный поток - 2», чтобы вынудить страны Европы покупать американский газ. Об этом написал на своей странице в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в случае задержания постройки российского проекта Европа будет вынуждена компенсировать нехватку газа за счет СПГ из США. Пушков отметил, что для этого им придется «выложить» от 8 до 25 миллиардов евро.

Сенатор отметил, что большая часть закупок в случае задержки придутся на США. По его словам, США стараются сорвать или «хотя бы» замедлить завершение проекта.

Проект «Северный поток - 2» поддерживают Германия, Австрия и Норвегия, которые заинтересованы в надежных поставках. Против выступают Польша, Литва и Латвия, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита газа из РФ.