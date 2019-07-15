Политолог объяснил, что митингом «за Соболь» оппозиция хотела привлечь к себе внимание

Политолог Сергей Старовойтов заявил Regnum, что воскресный митинг в Москве в поддержку Соболь и других экс-кандидатов от оппозиции преследовал одну цель — обратить на себя внимание, пишет Газета.ру.

«Безусловно, это пиар-акция, и цель его очень понятна — создать информационный повод с нужными коннотациями, с нужным содержанием. Это не имеет никакого отношения к электоральному процессу, но имеет отношение к процессу в целом политическому», — выразил мнение специалист.

Он подчеркнул, что всем желающим победить на выборах нужно просто выполнять соответствующие процедуры, и отметил, что были случаи, когда оппозиционеры делали все как надо, собирали подписи и регистрировались. Однако сейчас представителям оппозиции важнее завоевать популярность посредством протестных акций, чем спокойно пройти в Мосгордуму.

Также Старовойтов отметил, что данный инцидент сугубо столичный, несвойственный и непонятный регионам. Эта история «звучит очень громко внутри Садового кольца», но не по всей стране. По его словам, это история для телеграм-каналов, которая моментально забудется.