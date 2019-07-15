Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

 Серуканов: Действия «оппозиции» вызывают только тошноту

Серуканов: Действия «оппозиции» вызывают только тошноту
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

 Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию
Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

 Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге

Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге
«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

 Серуканов: Действия «оппозиции» вызывают только тошноту

Серуканов: Действия «оппозиции» вызывают только тошноту
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

 Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию
Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

 Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге

Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге
0:50   15 Июля 2019
Весь мир

Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

Технические неполадки в работе глобальной европейской навигационной спутниковой системы GNSS Galileo не коснулись поисково-спасательной службы, с помощью которой определяют местонахождение попавших в беду людей, сообщается в воскресенье на сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo.

Уточняется, что нарушение стало результатом технического инцидента, связанного с наземной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что GNSS Galileo не работает более 60 часов с 1.50 12 июля (2.50 по Москве). Предположительно, сбой получится устранить не ранее понедельника.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#неполадки #спутниковая система

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...