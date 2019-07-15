Нарушение в работе системы спутниковой навигации Galileo не коснулось поисково-спасательной службы

Технические неполадки в работе глобальной европейской навигационной спутниковой системы GNSS Galileo не коснулись поисково-спасательной службы, с помощью которой определяют местонахождение попавших в беду людей, сообщается в воскресенье на сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo.

Уточняется, что нарушение стало результатом технического инцидента, связанного с наземной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что GNSS Galileo не работает более 60 часов с 1.50 12 июля (2.50 по Москве). Предположительно, сбой получится устранить не ранее понедельника.