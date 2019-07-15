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«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

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0:50   15 Июля 2019
Россия

«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

Бывший кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь вопреки заявлениям о голодовке пообедала перед митингом.

Согласно сведениям телеграм-канала «Шавки Красовского», Соболь хоть и объявила голодовку, но от еды не отказалась. Свое заявление о голодовке она сделала в субботу вечером и подтвердила на следующий день, в ходе несогласованного митинга перед Мосизбиркомом.

Канал опубликовал ролик, на котором юрист ФБК обедает в одном из кафе Москвы. Очевидно, Любовь поела незадолго до начала митинга.

Незаконная акция началась в 14:00 в Новопушкинском сквере. Оппозиционеры представили ее как встречу с избирателями. Ее участники выкрикивали лозунги в сквере, затем прошлась к зданию городской мэрии, а после прошла маршем к избиркому.

«Голодающая» Соболь плотно пообедала перед митингом у здания Мосгоризбиркома

Уже около здаения Мосизбиркома Любовь повторно объявила голодовку. Она заявила, что не уйдет, пока глава комиссии не выйдет к толпе.

Также в Twitter Соболь попросила сторонников принести к зданию палатки, пенки и воду. Глава избиркома Горбунов не вышел к митингующим, поскольку в этот момент находится в подмосковной даче.

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Автор: Олег Королев
#голодовка #мосгоризбирком #соболь

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