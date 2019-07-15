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Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

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0:23   15 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами, сообщают СМИ

Дорожная авария с автомобилями из кортежа а президента Украины Владимира Зеленского произошла в Запорожской области, сообщают украинские СМИ.

Издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в управлении госохраны Украины, сообщает, что колонна автобусов с возвращающимися из курортов детьми столкнулась с кортежем. По предварительным данным, причиной инцидента стал обгон колонны двумя легковушками.

По данным издания, автобусы обогнали колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского, а также автобус его службы безопасности.

Собеседник портала сообщил, что в охране президента из-за «постоянных люстраций наблюдается неразбериха: из 30 водителей работает только половина. По его словам, из-за нехватки кадров и плотного графика водителям приходится работать сутками.

Кортеж президента напрявлялся в Киев. При этом Зеленский в нем не ехал - президент Украины улетел на самолете.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

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