Серуканов: Действия «оппозиции» вызывают только тошноту

Экс-сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов заявил корреспонденту Nation News, что протестный митинг оппозиции, недовольной отказом Мосгоризбиркома регистрировать на выборы Любовь Соболь и прочих оппозиционных кандидатов из-за бракованных подписей, является «плохо слепленной провокацией, от которой уже тошнит».

Ранее Любовь Соболь и Илья Яшин были задержаны во время митинга из-за того, что провоцировали толпу на столкновение с полицией. Вдобавок ко всему митинг не был согласован.

Напомним, что решение избирательной комиссии было абсолютно логичным, ведь доказательств нечестной игры оппозиционных кандидатов было предостаточно. На Пресне полицейские обнаружили «штаб» по рисовке поддельных подписей за Соболь, часть из которых, как сообщил по результатам выборочной проверки член ОП Илья Ремесло, была поставлена от лица умерших людей.

Серуканов выразил мнение, что целью кандидатов Навального никогда не была поддержка населения и решение их проблем. Их основная задача - устроить провокацию, создать отрицательную повестку, спровоцировать задержания. Он отметил, что ни блогер Алексей Навальный, ни глава его штаба Леонид Волков, которые устраивали эту акцию, не явились поддержать своих сторонников. На акцию пришло «стадо людей» и «второстепенные управляемые политики Соболь и Жданов».

«Поэтому все это превратилось в смешную клоунаду: Илья Яшин в выходной день стучится в мэрию, Любовь Соболь разыгрывает из себя разочарованную девочку, а Иван Жданов ходит и пытается показать, что он со всеми наравне. Это смешно, это плохо слепленная провокация, от которой уже тошнит, причем это мы видим уже не первый год», – сказал Серуканов.

Он также заявил об уверенности, что аналогичная ситуация повторится на следующих выборах, поскольку спонсоры навальнистов выделяют средства лишь на провокации, а не на работу с избирателями.