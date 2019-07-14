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 Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге

Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге
23:55   14 Июля 2019
Весь мир

Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге

Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге

Правоохранительные органы Гонконга задержали в воскресенье 37 человек в ходе протестной акции, 11 полицейских пострадали в столкновениях, несколько раз против участников мероприятия использовался перцовый баллончик, передает телеканал RTHK.

Люди начали строить баррикады, стало известно о намерении использовать бутылки с зажигательной смесью, поэтому полиция перешла к жестким мерам. сообщается, что в ходе задержания двое сотрудников лишились пальцев.

Протестные акции в Гонконге идут с начала июня на фоне рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Если их примут, то Гонконг сможет выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #гонконг

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