Одиннадцать полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Гонконге

Правоохранительные органы Гонконга задержали в воскресенье 37 человек в ходе протестной акции, 11 полицейских пострадали в столкновениях, несколько раз против участников мероприятия использовался перцовый баллончик, передает телеканал RTHK.

Люди начали строить баррикады, стало известно о намерении использовать бутылки с зажигательной смесью, поэтому полиция перешла к жестким мерам. сообщается, что в ходе задержания двое сотрудников лишились пальцев.

Протестные акции в Гонконге идут с начала июня на фоне рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Если их примут, то Гонконг сможет выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции.